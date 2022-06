Baia di Alimini | un gioiello tra le acque del Salento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Se il binomio dell’estate mediterranea è ben noto, meno si conosce l’elemento dell’aria che caratterizza questo tratto di terra pugliese circondata dal mar Ionio e dal mar Adriatico. Il tacco d’Italia è pettinato da “lu ientu”, il vento che sferza le alture brulle delle Serre, le distese del Tavoliere argentato di olivi, e le coste, il limite del finis terre orientale, a tratti alte e precipiti, simili a piccoli fiordi traforati da grotte, altre basse, morbide e sabbiose disseminate da scogli e faraglioni alla deriva. Il famoso detto salentino è come un mantra per i marinai e i locali che ben conoscono gli umori di Eolo: lungo la costa adriatica per esempio, quando la Tramontana soffia da nord, il mare è mosso e irrequieto, mentre lo Scirocco allieta le sue onde. Gli antichi saperi si rivelano come sciamani lungo questo magnifico litorale, disegnato da anfratti e insenature, scogliere ...