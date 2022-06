“Allora è amore”. Amici 21, bomba sui due chiacchierati allievi: la conferma dai social (Di lunedì 20 giugno 2022) Amici 21 LDA e Carola Puddu, cosa succede? Dopo la fine del programma sembra che qualcosa bolla in pentola. Di LDA ha parlato recentemente Aka7even che a Casa Chi ha raccontato di un feeling inaspettato e di una forte sintonia con il figlio di Gigi D’Alessio, e Giulia Stabile:“Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio Amici”. “Eravamo già legati prima della mia edizione. Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa”. L’addio di LDA da Amici 21 aveva lasciati tutti senza parole. Erano in molti infatti a pensare che si sarebbe giocato la vittoria fino ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022)21 LDA e Carola Puddu, cosa succede? Dopo la fine del programma sembra che qualcosa bolla in pentola. Di LDA ha parlato recentemente Aka7even che a Casa Chi ha raccontato di un feeling inaspettato e di una forte sintonia con il figlio di Gigi D’Alessio, e Giulia Stabile:“Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio”. “Eravamo già legati prima della mia edizione. Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa”. L’addio di LDA da21 aveva lasciati tutti senza parole. Erano in molti infatti a pensare che si sarebbe giocato la vittoria fino ...

