AKIRA nella storia: Primo titolo conquistato in NJPW (e primo italiano a conquistarlo) (Di lunedì 20 giugno 2022) Che AKIRA fosse un talento e che stesse bruciando le tappe in Giappone è un dato di fatto. primo italiano regular in AJPW, primo italiano a vincere nello stesso anno un torneo e un titolo, primo italiano (nato e cresciuto sui ring italiani) a lottare in NJPW e partecipare al più importante torneo della stessa. Da stanotte, AKIRA scrive un ulteriore tassello nella sua carriera e nella storia del wrestling giapponese e italiano. Fireball Champion Nel corso dello Show della NJPW Road andato in scena stanotte a Tokyo: AKIRA e TJP, in rappresentanza della ...

