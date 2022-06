WTA Gaiba 2022: Sara Errani battuta in finale da Alison Van Uytvanck (Di domenica 19 giugno 2022) Finisce con la sconfitta in finale, ma comunque con il sorriso, il WTA 125 di Gaiba per Sara Errani. A batterla è la belga Alison Van Uytvanck, numero 1 del seeding e buona giocatrice sull’erba (anche se quella del Veneto è quantomeno particolare, soprattutto per i rimbalzi): 6-4 6-3 il punteggio finale. Il primo set gode di una sua lotta, se non altro perché è l’italiana la prima ad avere chance (due). Ne seguono quattro a favore della belga, sempre secondo una filosofia tennistica che non impone mai un punto uguale all’altro in questa fattispecie. Il break van Uytvanck lo piazza nel settimo game, Errani potrebbe recuperarlo sul 4-5 quando si trova 0-40, ma una palla lunga della fiamminga proprio in questo frangente non viene vista ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Finisce con la sconfitta in, ma comunque con il sorriso, il WTA 125 diper. A batterla è la belgaVan, numero 1 del seeding e buona giocatrice sull’erba (anche se quella del Veneto è quantomeno particolare, soprattutto per i rimbalzi): 6-4 6-3 il punteggio. Il primo set gode di una sua lotta, se non altro perché è l’italiana la prima ad avere chance (due). Ne seguono quattro a favore della belga, sempre secondo una filosofia tennistica che non impone mai un punto uguale all’altro in questa fattispecie. Il break vanlo piazza nel settimo game,potrebbe recuperarlo sul 4-5 quando si trova 0-40, ma una palla lunga della fiamminga proprio in questo frangente non viene vista ...

