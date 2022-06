Vasto incendio nell’Imperiese, fumo anche in A10. Le fiamme divorano una collina in Valle Argentina, nella zona di Taggia (Di domenica 19 giugno 2022) Un Vasto incendio sta divorando una collina in Valle Argentina, nella zona di Taggia, nell’Imperiese. Sul posto stanno operando due Canadair e l’elicottero dell’antincendio boschivo in ausilio alle squadre di Vigili del fuoco e di volontari di protezione civile. Sull’A10, tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia in direzione Genova, viene segnalato fumo intenso. Chiusa proprio per il fumo la strada collinare della Valle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Unsta divorando unaindi. Sul posto stanno operando due Canadair e l’elicottero dell’antboschivo in ausilio alle squadre di Vigili del fuoco e di volontari di protezione civile. Sull’A10, tra i caselli di Imperia Ovest ein direzione Genova, viene segnalatointenso. Chiusa proprio per illa stradare della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

