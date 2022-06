TS – Nicola porta mezzo Toro alla Salernitana. E il mercato in entrata resta fermo (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 17:28:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO – Tanti esuberi al Toro e per ora nessun arrivo. Con tutti i big che se ne sono andati o se ne stanno andando: Pobega di ritorno al Milan, Belotti e Bremer in cerca di una squadra, Praet, Brekalo e Pjaca non riscattati, così come Mandragora. La situazione è paurosamente di stallo. Il tutto nonostante l’impegno di Davide Vagnati che si sta muovendo senza soldi in attesa di poter disporre del tesoretto Bremer. A proposito: tra gli addii c’è anche quello di Ansaldi, visto che per limiti d’età la società non gli ha prolungato il contratto. L’argentino, però, sta per trovare squadra. Lo vuole Nicola alla Salernitana e il club campano è disposto a fargli un contratto annuale. Il tecnico lo conosce bene e sa quello che può ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 17:28:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO – Tanti esuberi ale per ora nessun arrivo. Con tutti i big che se ne sono andati o se ne stanno andando: Pobega di ritorno al Milan, Belotti e Bremer in cerca di una squadra, Praet, Brekalo e Pjaca non riscattati, così come Mandragora. La situazione è paurosamente di stallo. Il tutto nonostante l’impegno di Davide Vagnati che si sta muovendo senza soldi in attesa di poter disporre del tesoretto Bremer. A proposito: tra gli addii c’è anche quello di Ansaldi, visto che per limiti d’età la società non gli ha prolungato il contratto. L’argentino, però, sta per trovare squadra. Lo vuolee il club campano è disposto a fargli un contratto annuale. Il tecnico lo conosce bene e sa quello che può ...

