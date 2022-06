Torre Annunziata, giro di vite sulla movida. Sequestri nel palazzo della droga (Di domenica 19 giugno 2022) Rissa tra giovani nel Napoletano, un 22enne finisce in ospedale per un colpo al volto Napoli, 19 giugno 2022 " giro di vite nelle zone della movida di Torre Annunziata , arresti e Sequestri a palazzo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Rissa tra giovani nel Napoletano, un 22enne finisce in ospedale per un colpo al volto Napoli, 19 giugno 2022 "dinelle zonedi, arresti e...

Pubblicità

cronachecampane : Torre Annunziata, controlli a Palazzo dei Tittoni: arrestato 2 volte in 5 giorni #CarmineGioacchinoBolzano - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Movida in città, focus dei Carabinieri su Via Alfani. 46enne in manette per la seconda… - Torrechannelit : Torre Annunziata – Controlli in Via Alfani: 46enne in manette per la seconda volta in 5 giorni e perquisizioni nel… - VesuvioLive : Assurdo nel Napoletano, evade dai domiciliari 2 volte in 5 giorni: di nuovo ai domiciliari - larampait : #Movida in città, controlli dei #Carabinieri -