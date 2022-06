Serafini | “Immagino che questa sia la settimana di Maldini e Massara”

Pubblicità

PianetaMilan : @lucaserafini4 : “Immagino che questa sia la settimana di #Maldini e #Massara ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - CNF_2003 : RT @MilanNewsit: Serafini: 'Immagino che questa settimana un accordo tra il Milan e Maldini-Massara verrà trovato' - furgeTX : RT @MilanNewsit: Serafini: 'Immagino che questa settimana un accordo tra il Milan e Maldini-Massara verrà trovato' - sportli26181512 : Serafini: 'Immagino che questa settimana un accordo tra il Milan e Maldini-Massara verrà trovato': Luca Serafini, i… - MilanNewsit : Serafini: 'Immagino che questa settimana un accordo tra il Milan e Maldini-Massara verrà trovato' -

Milan News

Quandoun futuro per questa regione non posso immaginarlo slegato. Restiamo a disposizione ... Interventi favorevoli anche del vicesindaco di Tarquinia Luigi, della presidente di ...Quandoun futuro per questa regione non posso immaginarlo slegato. Restiamo a disposizione ... Interventi favorevoli anche del vicesindaco di Tarquinia Luigi, della presidente di ... Serafini: "Immagino che questa settimana un accordo tra il Milan e Maldini-Massara verrà trovato" Luca Serafini, intervistato da Radio 24 durante il programma "Tutti Convocati", ha detto la sua sui rinnovi di Maldini e Massara. Queste le sue parole: "Immagino che questa settimana un accordo tra il ...