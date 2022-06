Roma, Friedkin: «Questo club meritava di tornare a vincere» (Di domenica 19 giugno 2022) Dan Friedkin, presidente della Roma, ha parlato della situazione del club dopo l’ultima stagione, che ha portato alla vittoria della Conference Dan Friedkin, presidente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «È un momento esaltante per le nostre attività. Abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi della Roma e per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conseguiti in questi anni. La Conference League? È stata un’emozione enorme, sono molto felice che la Roma sia tornata a vincere dopo tanto tempo: lo meritava la tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ma la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Dan, presidente della, ha parlato della situazione deldopo l’ultima stagione, che ha portato alla vittoria della Conference Dan, presidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «È un momento esaltante per le nostre attività. Abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi dellae per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conseguiti in questi anni. La Conference League? È stata un’emozione enorme, sono molto felice che lasia tornata adopo tanto tempo: lola tifoseria, la città e la squadra. Non ho vinto io, ma la ...

Pubblicità

MagicaWottiWola : RT @romanewseu: Friedkin: “Contento per la vittoria della Roma, lo meritano i tifosi, la città e la squadra” ?? - FcInterNewsit : Friedkin: 'È un momento esaltante, la Conference League un'emozione enorme. Non ho vinto io, ma la Roma' - VincenzoPecchi1 : @mauromaurizmab Io lo sogno perché è un grande giocatore. Ho visto tutto ma far passare Ronaldo come il pippone di… - NullaDeNiente : @lorfab76 2/2 capisci che forse solo se saluti tutti gli esuberi e rinunci a prendere un ottimo regista ma ti accon… - erporomarchese : RT @forzaroma: #CristianoRonaldo, l'#ASRoma ci prova davvero: i #Friedkin lo corteggiano #Ronaldo #CR7 -