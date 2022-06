Quando la speculazione prende delle cantonate. Scrive Polillo (Di domenica 19 giugno 2022) In meno di tre giorni gli spread sui titoli italiani sono passati da 250 a 200,8 punti base. Chiusura di venerdì. Quelli sui titoli greci da 298 a 228 punti base. Va bene il nervosismo nel giorno in cui la Russia di Putin, accampando scuse strampalate (il fermo degli impianti a causa delle sanzioni decise dall’Occidente) ha deciso di ridurre le forniture di gas, ma forse Carlo Messina, Ceo di Banca Intesa, aveva ragione da vendere Quando denunciava l’accanimento speculativo nei confronti dei titoli italiani. Quello spread, che negli ultimi giorni abbiamo visto prendere la rincorsa, aveva e ha poco a che vedere con i fondamentali del Bel Paese. Molto invece con i movimenti erratici dell’hot money alla ricerca di facili profitti. In genere la speculazione non è lo sterco del demonio. Parte Quando le ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) In meno di tre giorni gli spread sui titoli italiani sono passati da 250 a 200,8 punti base. Chiusura di venerdì. Quelli sui titoli greci da 298 a 228 punti base. Va bene il nervosismo nel giorno in cui la Russia di Putin, accampando scuse strampalate (il fermo degli impianti a causasanzioni decise dall’Occidente) ha deciso di ridurre le forniture di gas, ma forse Carlo Messina, Ceo di Banca Intesa, aveva ragione da venderedenunciava l’accanimento speculativo nei confronti dei titoli italiani. Quello spread, che negli ultimi giorni abbiamo vistore la rincorsa, aveva e ha poco a che vedere con i fondamentali del Bel Paese. Molto invece con i movimenti erratici dell’hot money alla ricerca di facili profitti. In genere lanon è lo sterco del demonio. Partele ...

