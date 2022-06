Mosca: i comandanti di Azov nella prigione delle purghe. Ci sono stati anche Solzenicyn a Limonov (Di domenica 19 giugno 2022) I comandanti del reggimento Azov catturati a Mariupol sono detenuti nel carcere di massima sicurezza di Lefortovo, a Mosca. A un mese dalla definitiva resa dei difensori dell'acciaieria Azovstal, fonti di sicurezza russe tornano a gettare una luce sulla sorte dei combattenti ucraini fatti prigionieri dalle truppe nemiche. Nessun nome, ma il ruolo di comando evocato fa pensare ai protagonisti della resistenza, durata quasi tre mesi e divenuta il simbolo della lotta di Kiev contro l'invasione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) Idel reggimentocatturati a Mariupoldetenuti nel carcere di massima sicurezza di Lefortovo, a. A un mese dalla definitiva resa dei difensori dell'acciaieriastal, fonti di sicurezza russe tornano a gettare una luce sulla sorte dei combattenti ucraini fatti prigionieri dalle truppe nemiche. Nessun nome, ma il ruolo di comando evocato fa pensare ai protagonisti della resistenza, durata quasi tre mesi e divenuta il simbolo della lotta di Kiev contro l'invasione L'articolo proviene da Firenze Post.

