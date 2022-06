“Mancano un paio di acquisti al Tottenham per andare a Man City e Liverpool” (Di domenica 19 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Dean Saunders è convinto che il Tottenham Hotspur sia solo a “un paio di acquisti” per sfidare Man City e Liverpool per il titolo. Il Tottenham è andato bene da quando Antonio Conte è subentrato alla fine del 2021. L’ex allenatore di Chelsea e Inter ha contribuito a guidare gli Spurs al quarto posto in Premier League la scorsa stagione. Better than Dad XI: il trio del Liverpool è tra le star che hanno eclissato i loro padri… Conte vuole chiaramente che il Tottenham inizi la prossima stagione. Hanno già ingaggiato Fraser Forster, Ivan Perisic e Yves Bissouma in vista della stagione 2022/23. Sono anche legati a Richarlison e Djed Spence. Gli Spurs hanno chiuso a 22 punti dal Man City la ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Dean Saunders è convinto che ilHotspur sia solo a “undi” per sfidare Manper il titolo. Ilè andato bene da quando Antonio Conte è subentrato alla fine del 2021. L’ex allenatore di Chelsea e Inter ha contribuito a guidare gli Spurs al quarto posto in Premier League la scorsa stagione. Better than Dad XI: il trio delè tra le star che hanno eclissato i loro padri… Conte vuole chiaramente che ilinizi la prossima stagione. Hanno già ingaggiato Fraser Forster, Ivan Perisic e Yves Bissouma in vista della stagione 2022/23. Sono anche legati a Richarlison e Djed Spence. Gli Spurs hanno chiuso a 22 punti dal Manla ...

