M5S | scisma rinviato E Di Maio accusa | «Odio contro di me»

(Di domenica 19 giugno 2022) Una scomunica, non una cacciata. Luigi Di«non parla più a nome del Movimento 5 stelle». Non è l?espulsione chiesta a gran voce da una parte dei fedelissimi di...

Per chiudere con il capo delegazioneal governo Stefano Patuanelli. Altro che organo 'nel quale sono rappresentate tutte le componenti del Movimento', malignano i dimaiani, citando alla lettera ...... totem del. Con un nuovo post sul suo blog, infatti, il garante dei pentastellati ha tuonato ... che in queste ore sta paventando lopentastellato.'I dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mett ...Il Consiglio nazionale del Movimento, aveva un’altra vice di Conte, Alessandra Todde, era una questione imminente. E infatti poco dopo è stato convocato per domenica sera: “Se c’è l’ipotesi di mettere ...