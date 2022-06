M5S, caso di Maio: stasera vertice d'emergenza (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) - Convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. Sul tavolo il caso Luigi Di Maio, mentre all'interno del partito continuano a circolare con insistenza le voci su una imminente espulsione del ministro degli Esteri dal Movimento. Si terrà inoltre mercoledì 22 giugno alle ore 20.30 un'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S, presso l'Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, alla presenza del leader Giuseppe Conte. "La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che il Governo porterà avanti ai tavoli europei. Da Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana ho ribadito e continuerò a ribadire che l'Italia non può permettersi di prendere posizioni contrarie ai valori Euro-Atlantici. Valori di democrazia, di libertà, di rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) - Convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. Sul tavolo ilLuigi Di, mentre all'interno del partito continuano a circolare con insistenza le voci su una imminente espulsione del ministro degli Esteri dal Movimento. Si terrà inoltre mercoledì 22 giugno alle ore 20.30 un'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S, presso l'Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio, alla presenza del leader Giuseppe Conte. "La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che il Governo porterà avanti ai tavoli europei. Da Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana ho ribadito e continuerò a ribadire che l'Italia non può permettersi di prendere posizioni contrarie ai valori Euro-Atlantici. Valori di democrazia, di libertà, di rispetto ...

