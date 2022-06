LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: super Rossella Gregorio, è in finale nella sciabola! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:54 Non c’è un attimo di tregua. E’ già tempo di finale della spada maschile. Il francese Yannick Borel sfida l’olandese Tristan Turel. 15-11 Rossella Gregorio CHE IMPRESAAAAA!!! E’ finale per la salernitana che recupera da 5-11. Stupenda la serie di stoccate messe a segno dal capitano del team azzurro. Sarà dunque finale contro l’azera Anna Bashta. 14-11 IN ALLUNGO RossellaAAA! Nona stoccata consecutiva e match point. 13-11 +2 Gregorio!!! Incredibile la serie di stoccate messe a segno dalla campana. 12-11 ANCORA RossellaAAA! Sorpasso dell’azzurra che in allungo punisce l’avversaria. 11-11 PAREGGIO!!! Sesta stoccata di fila messa a segno da Rossella ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:54 Non c’è un attimo di tregua. E’ già tempo didella spada maschile. Il francese Yannick Borel sfida l’olandese Tristan Turel. 15-11CHE IMPRESAAAAA!!! E’per la salernitana che recupera da 5-11. Stupenda la serie di stoccate messe a segno dal capitano del team azzurro. Sarà dunquecontro l’azera Anna Bashta. 14-11 IN ALLUNGOAAA! Nona stoccata consecutiva e match point. 13-11 +2!!! Incredibile la serie di stoccate messe a segno dalla campana. 12-11 ANCORAAAA! Sorpasso dell’azzurra che in allungo punisce l’avversaria. 11-11 PAREGGIO!!! Sesta stoccata di fila messa a segno da...

zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA Rossella Gregorio in semifinale fuori Kharlan ai quarti! Ora una francese -… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Gregorio e Criscio agli ottavi nella sciabola. Nessuna medaglia nella spada m… - profscherma : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Santarelli, Vismara e Di Veroli superano la fase a ... - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: nessuno spadista azzurro accede agli ottavi. Speranze riposte nella sciabola… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Scherma #Europei Dopo la pioggia di medaglie di ieri, mattinata deludente ad #Antalya: nessuno deg… -