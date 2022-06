Il centro estivo costa troppo? Ecco l’aiuto da parte delle Regioni per affrontare questa spesa (Di domenica 19 giugno 2022) L’anno scolastico è ormai terminato e per molti genitori si ripropone un problema non da poco e che inevitabilmente necessita di una soluzione in tempi rapidi: come gestire i propri figli. In tanti scelgono di iscriverli a un campus, anche se spesso hanno costi davvero esorbitanti per molte famiglie. Unire la passione per uno sport, trascorrere il tempo all’aria aperta e insieme ai coetanei sono alcuni degli obiettivi che vengono raggiunti attraverso la partecipazione a un campus estivo. Si tratta di una soluzione che viene presa sempre più in considerazione da molte famiglie che sono in cerca di una sistemazione per bambini e ragazzi fino a che saranno impegnati con il lavoro. Ancora adesso, infatti, la maggior parte delle aziende chiudono ad agosto e diventa così indispensabile trovare per loro ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 giugno 2022) L’anno scolastico è ormai terminato e per molti genitori si ripropone un problema non da poco e che inevitabilmente necessita di una soluzione in tempi rapidi: come gestire i propri figli. In tanti scelgono di iscriverli a un campus, anche se spesso hanno costi davvero esorbitanti per molte famiglie. Unire la passione per uno sport, trascorrere il tempo all’aria aperta e insieme ai coetanei sono alcuni degli obiettivi che vengono raggiunti attraverso lacipazione a un campus. Si tratta di una soluzione che viene presa sempre più in considerazione da molte famiglie che sono in cerca di una sistemazione per bambini e ragazzi fino a che saranno impegnati con il lavoro. Ancora adesso, infatti, la maggioraziende chiudono ad agosto e diventa così indispensabile trovare per loro ...

raffaelladaros : RT @comunebelluno: #Centro #estivo #Opplà, dal 4 luglio al 31 agosto. ?? Aperte le iscrizioni: per bambini dai 3 agli 11 anni. ?? Qui il com… - screamingoverhs : Io che invento nuove mosse per la baby dance al centro estivo: - Arlecchino0o : RT @cheansiaperenne: benvenuti al centro estivo di Bari, questo sarà il vostro animatore, Christian Stefanelli - Czinforma : - catulloz : e nnt al centro estivo c'è un bambino che ripete in continuazione È UN PO' SUS È UN PO' SUScioe proprio detto sus mi fa spaccare -