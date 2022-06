Gas | Eni nel più grande progetto al mondo gnl in Qatar

(Di domenica 19 giugno 2022) Eni entra nel piùaldi gas naturale liquefatto (Gnl) in: la società italiana è stata infatti selezionata daEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione ...

classcnbc : GAZPROM TAGLIA LE FORNITURE A ENI #Gazprom ???? comunica che da oggi fornirà solo il 50% della richiesta giornaliera… - Adnkronos : Gas dalla #Russia, l'annuncio di Eni: #Gazprom fornirà all'Italia solo il 50% della fornitura richiesta'. - Agenzia_Ansa : Gazprom comunica a Eni la riduzione del 15% dei flussi di gas. Il gruppo italiano monitora l'evoluzione della situa… - ultimenotizie : #Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in #Qatar: la società italiana è stata… - ernestocaprari : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas in Qatar -

Anche oggiriceverà da Gazprom volumi diin linea con i tagli dei giorni scorsi. Lo fa sapere la società nell'aggiornamento pubblicato sul proprio sito. "Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la ...entra nel più grande progetto al mondo dinaturale liquefatto (Gnl) in Qatar: la società italiana è stata infatti selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione ...Roma, 19 giu. "Siamo onorati e lieti di essere stati scelti come partner nel progetto di espansione North Field East. Come nuovi arrivati in questo progetto di ...Il Ministro di Stato per gli Affari Energetici, presidente e ad di QatarEnergy, e l’ad di Eni,hanno firmato l’accordo di partnership per la creazione della nuova Joint Venture.