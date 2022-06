“Fungo chimico” Le immagini choc dall' Ucraina | l' esplosione è devastante

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 giugno 2022) Una potenteavvenuta alle porte di Severodonetsk ha fatto innalzare verso il cielo un «» di fumo di colore rosato. Lo ha riferito l'agenzia Luganskinformtsentr, mostrando anche l'immagine del «» rosato verso il cielo. Secondo Rodion Miroshnik, fonte dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr, nell'acronimo in inglese), «ilfumoso è chiaramente di origine chimica». La guerra tra Russia edva avanti senza sosta. ??Explosion occurred in Severodonetsk in the area of ??the industrial zone controlled by the Ukrainian military What exactly is burning is currently unknown. A pink "mushroom" rose into the sky. pic.twitter.com/GOEPEPDmq0 — Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) June 18, 2022