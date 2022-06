Fedez senza veli (o quasi) per gli auguri all’amico: ecco chi è (Di domenica 19 giugno 2022) Fedez senza veli. L’esuberanza del rapper è ormai nota ai più, ma stavolta si è superato, mostrando ampiamente la sua ironia e immortalandosi senza veli.. o quasi. In occasione del compleanno del suo amico Luis Sal, collega e protagonista del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha sfoggiato una serie di foto ironiche pubblicandole in diverse stories Instagram così da comporre la frase “Tanti, ma tanti auguri amico mio, tvb”. Ogni foto ritrae il festeggiato in un momento diverso, ma una in particolare non è passata inosservata ai fan. Nello studio di registrazione, davanti al bancone dove i due conducono le varie puntate, ci sono Fedez e Luis nudi con un po’ di muschio che copre le parti intime. Facce serie e posa iconica: la foto scatena ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 giugno 2022). L’esuberanza del rapper è ormai nota ai più, ma stavolta si è superato, mostrando ampiamente la sua ironia e immortalandosi.. o. In occasione del compleanno del suo amico Luis Sal, collega e protagonista del podcast Muschio Selvaggio,ha sfoggiato una serie di foto ironiche pubblicandole in diverse stories Instagram così da comporre la frase “Tanti, ma tantiamico mio, tvb”. Ogni foto ritrae il festeggiato in un momento diverso, ma una in particolare non è passata inosservata ai fan. Nello studio di registrazione, davanti al bancone dove i due conducono le varie puntate, ci sonoe Luis nudi con un po’ di muschio che copre le parti intime. Facce serie e posa iconica: la foto scatena ...

