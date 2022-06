Facebook imiterà Tik Tok | più spazio ai reel e ai contenuti in linea con le preferenze | ecco tutte le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 giugno 2022)in arrivo nel mondo dei social network.seguirà le orme del più giovane social Tik Tok, a comunicarlo in una nota è Tom Alison, la dirigente di Meta. Quest’ultima ha spiegato chiaramente quali saranno le future mosse diper rinfrescare il proprio feed e apportare al social ulteriori, importanti cambiamenti. Leggi anche: Roma, la conosce sue inizia a perseguitarla: a giudizio lo stalker Social network,sempre più simile a Tik Tok: leMa quali saranno leche interesseranno il social di Zuckerberg? In primo luogoinizierà a consigliare agli utenti piùnel feed da fonti con le non si è connessi. Rimarrà comunque possibile, ovviamente, visualizzare sempre i ...