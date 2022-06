Europei | la Gregorio è argento nella sciabola È la nona medaglia per l' Italia

Pubblicità

Federscherma : Europei Assoluti Antalya 2022 È ARGENTO ??PER ROSSELLA GREGORIO nella sciabola femminile individuale ?????? #scherma… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma, Europei: Gregorio d'argento nella sciabola - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Europei: Gregorio d'argento nella sciabola - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Europei: Gregorio d'argento nella sciabola - napolimagazine : Scherma, Europei: Gregorio d'argento nella sciabola -

...giornata dei Campionatidi Antalya chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l'Italia, arrivata nella sciabola femminile grazie all'argento di Rossella. ...Si tratta della seconda medaglia individuale della carriera di Rossellaagli, dopo un altro argento ottenuto a Tbilisi nel 2017. Si è fermata invece agli ottavi Martina Criscio, ...La terza giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l'Italia, arrivata nella sciabola femminile grazie all'argento di Ro ...ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – La terza giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022 chiude il programma delle prove individuali con la nona medaglia per l’Italia, arrivata nella sciabola ...