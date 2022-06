(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Levolano sul tetto d’Europa vincendo la medagliain entrambe le finali di specialità al Campionato continentale di Tel Aviv, in Israele. Era da Guadalajara 2018, sempre con i 5 cerchi, che le aviere dell’Aeronautica militare non salivano sul primo gradino del podio di specialità e, prima ancora, a Torino 2008 con le 5 funi. Questa volta però il bottino europeo è il più ricco di sempre. Maurelli e compagne, dopo l’amaro argento di ieri nel concorso generale, di poco alle spalle delle padrone di casa, sono tornate sula pedana israeliana per dimostrare tutto il loro valore e la loro grinta. Nell’esercizio con i 5 cerchi, montato sulle note di un medley ‘Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men’ di Bergesen/Phoenix, le guerriere azzurre hanno conquistato 36.650 punti imponendosi su Israele, argento con 36.450 punti e ...

ANCORA OROOOOOOOOOOOOO! Le Farfalle firmano la doppietta agli Europei di Ginnastica Ritmica: dopo l'oro con i 5 cerchi - SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d'oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurra - Storico doppio oro dell'azzurra Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica ritmica in corso a Tel Aviv.

DIRETTARITMICA 2022: DOPPIO ORO ANCHE ALLE FARFALLE Dopo lo storico doppio oro della diciottenne Sofia Raffaeli al cerchio e alle clavette, anche le Farfalle azzurre non hanno deluso nel ...L'Italia si consola dopo il furto subito ieri nel concorso generale agli2022 diritmica. Le Farfalle hanno conquistato la medaglia d'oro nella Finale di Specialità con i cinque cerchi: ieri si erano viste clamorosamente defraudate di un titolo che ... Europei Ginnastica ritmica, per le Farfalle doppietta d'oro circondata dalle sue compagne di squadra – Inutile negare che ci dispiace il secondo posto di ieri perché sicuramente il percorso che ci ha avvicinato a questi Europei prospettava altro per noi. Non ...La ginnasta italiana è entrata di diritto tra le grandi dello sport tricolore per aver conquistato in poche ore tre podi, due d'oro al cerchi e clavette, e l'argento alla palla, ai Campionati europei ...