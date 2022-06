Di Pietro in crisi per il probabile ritiro di Edoardo: ” È successo per colpa mia” (Di domenica 19 giugno 2022) Edoardo Tavassi si è fatto male ad un ginocchio e purtroppo non sta migliorando. Secondo The Pipol Tv le condizioni del ginocchio sarebbero ‘gravissime’ e probabilmente costringeranno il naufrago al ritiro. Carmen Di Pietro in queste ore è in crisi e si è sfogata con Luca Daffrè e Marialaura De Vitis. La showgirl si sente in colpa perché Edoardo si è ferito proprio mentre la stava aiutando durante una prova ricompensa. La donna si è quasi messa a piangere e si è detta molto dispiaciuta per quello che è accaduto al compagno d’avventura. “A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non è colpa mia? Però se non stava lì per me non sarebbe successo. Sì è ... Leggi su biccy (Di domenica 19 giugno 2022)Tavassi si è fatto male ad un ginocchio e purtroppo non sta migliorando. Secondo The Pipol Tv le condizioni del ginocchio sarebbero ‘gravissime’ e probabilmente costringeranno il naufrago al. Carmen Diin queste ore è ine si è sfogata con Luca Daffrè e Marialaura De Vitis. La showgirl si sente inperchési è ferito proprio mentre la stava aiutando durante una prova ricompensa. La donna si è quasi messa a piangere e si è detta molto dispiaciuta per quello che è accaduto al compagno d’avventura. “A me dispiace perché comunque èperché stava dando delle dritte a me. Diceva ‘gira qua la canoa vai a sinistra’. Dici che non èmia? Però se non stava lì per me non sarebbe. Sì è ...

Pubblicità

StraNotizie : Di Pietro in crisi per il probabile ritiro di Edoardo: ” È successo per colpa mia” - BITCHYFit : Di Pietro in crisi per il probabile ritiro di Edoardo: ' Successo per colpa mia' #Isola - cinzia_pietro : RT @mpiacenonaver1: Meno male che ce so i guerrafondai che hanno dato le armi a quella cosa inutile de Zelensky,altrimenti adesso ci ritrov… - Pietro_Firenze : RT @enricocolosimo: Quindi segretario @EnricoLetta se mezzo 5S sta attaccando pretestuosamente il Ministro degli esteri Di Maio per mandare… - Pietro_Otto : RT @VivoLibera: Putin parla delle origini della crisi Ucraina: 'Nel 2014 mi telefonò l'allora Presidente Obama dicendomi.. -Dai, cerchiamo… -