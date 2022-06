Demiral all' Atalanta | effetto economico positivo da 11 | 2 milioni per la Juve

Pubblicità

romeoagresti : Non solo #Demiral, #Juve e #Atalanta oggi hanno parlato anche di Massimo #Brambilla: che è pronto a liberarsi dal c… - SLN_Magazine : Juve, news mercato: Demiral all'Atalanta, le cifre. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - JosephSayah16 : RT @LeonettiFrank: Demiral all'Atalanta, le cifre ufficiali: € 20 milioni, pagabili in 4 esercizi + € 2,5 di bonus. L’accordo prevede, inol… - FrancescoCabri4 : RT @LeonettiFrank: Demiral all'Atalanta, le cifre ufficiali: € 20 milioni, pagabili in 4 esercizi + € 2,5 di bonus. L’accordo prevede, inol… - lorenzocontab : RT @Atalantinicom: #Atalanta - Le cifre UFFICIALI di Demiral all'Atalant... -

Dopo il riscatto didalla Juventus , l' Atalanta adesso si può concentrare sulle nuove piste di mercato per ... 26,5 milioni di Stagione 2001/02 Dalla Fiorentina'Inter Portiere Vai alla ...Per il centrale difensivo si prospetta un futuro'Empoli. I rinnovi di MALDINI e MASSARA, a ... Il cartellino diè interamente dell'Atalanta. Il Napoli ha raggiunto l'accordo sull'ingaggio ...Il calciomercato, almeno per il momento, è tutto un concentrato di buoni propositi. E basta. Idee ce ne sarebbero, soldi meno. E allora si procede ...Dopo l'ufficialità del riscatto di Demiral, l'Atalanta pensa ancora al mercato in entrata e spinge nella trattativa per Cambiaso. Come vi abbiamo già raccontato, la concorrenza non manca con Juventus, ...