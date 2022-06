Dario e Sissi, dopo Amici è già finita? Eppure sembravano così uniti (Di domenica 19 giugno 2022) In questi giorni in tanti si stanno domandando se la storia d’amore nata nella Scuola più famosa d’Italia tra Dario e Sissi sia già finita. I due ex concorrenti di Amici 21 infatti secondo i fan si sarebbero già detti addio, dopo i lunghi mesi trascorsi l’uno accanto all’altro. Scopriamo la verità sulla love story dei due allievi di Canale Cinque. Sissi-Dario-Altranotizia-(Fonte: Google)Dario e Sissi durante i mesi scorsi si sono innamorati l’uno dell’altra, e hanno fatto sognare ad occhi aperti tutti gli italiani appassionati del talent show condotto da Maria De Filippi. Adesso però secondo i rumors la storia d’amore nata ad Amici 21 potrebbe essere arrivata al capolinea. Dario e ... Leggi su altranotizia (Di domenica 19 giugno 2022) In questi giorni in tanti si stanno domandando se la storia d’amore nata nella Scuola più famosa d’Italia trasia già. I due ex concorrenti di21 infatti secondo i fan si sarebbero già detti addio,i lunghi mesi trascorsi l’uno accanto all’altro. Scopriamo la verità sulla love story dei due allievi di Canale Cinque.-Altranotizia-(Fonte: Google)durante i mesi scorsi si sono innamorati l’uno dell’altra, e hanno fatto sognare ad occhi aperti tutti gli italiani appassionati del talent show condotto da Maria De Filippi. Adesso però secondo i rumors la storia d’amore nata ad21 potrebbe essere arrivata al capolinea.e ...

srdf04 : @luna4783 @velisaaaav Quando vedo questo video penso sempre ad una coppia di amici(Sissi e Dario) che si congratula… - seiacquaa : RT @lwtwoman91: #Amici21 #StrangisEp #luigistrangis #caroligi #amici2021 edit luigi strangis carola puddu christian stefanelli crytical sis… - _xo_martina : Ragaaaaa 1/7 dario viene nel mio paese e io quel giorno non ci sono perché devo partire, per di più mi salto anche… - Emyli009 : RT @heyimclaireee: Sissi che insegna a Dario la coreografia di Single Ladies - _vitroia_ : ma in che senso è sissi per piacere, le tonnellate potentissime, dario seinun uomo fortunato -