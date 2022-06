Corpus Domini 2022, cos’è e cosa si celebra: significato e origini della processione (Di domenica 19 giugno 2022) Corpus Domini 2022, cos’è e cosa si celebra: quando viene organizzata la processione in Italia e qual è il suo significato religioso? Corpus Domini 2022, cos’è e cosa si celebra Il Corpus Domini o Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è una delle principali solennità che caratterizzano il calendario dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. La celebrazione, prima della riforma liturgica avviata nel 1969, era nota anche come Festum Ss.mi Corporis Christi. Si tratta di una festività mobile che, difatti, non cade in una data fissa e prestabilita. In alcuni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022)si: quando viene organizzata lain Italia e qual è il suoreligioso?siIlo Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è una delle principali solennità che caratterizzano il calendario dell’anno liturgicoChiesa cattolica. Lazione, primariforma liturgica avviata nel 1969, era nota anche come Festum Ss.mi Corporis Christi. Si tratta di una festività mobile che, difatti, non cade in una data fissa e prestabilita. In alcuni ...

