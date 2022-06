Carolina Marconi | dopo il tumore al seno un regime alimentare sano e attività fisica | «Non è facile»

(Di domenica 19 giugno 2022) Lentamente,si sta riprendendo dalla brutta parentesi delalche le ha tolto tempo ed energie. Il ritorno alla normalità non è semplice. In una lunga...

Dopo un tumore ci vuole un po' per ricominciare. Parola di. L'ex concorrente del Grande Fratello - ha partecipato all'edizione del 2004 - ha sconfitto un cancro al seno ma la sua vita è stata completamente stravolta. È guarita ma il ritorno Carolina Marconi, nuova alimentazione e non solo: "Gli effetti post tumore" Lentamente, Carolina Marconi si sta riprendendo dalla brutta parentesi del tumore al seno che le ha tolto tempo ed energie. Il ritorno ...