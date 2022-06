Calcio, Cavani: “Ho proposte dall’Europa, ma anche dal Brasile e dall’Argentina” (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex. attaccante dell’Uruguay, Edinson Cavani, ha parlato del suo futuro, dopo l’esperienza inglese al Manchester United. Queste le sue parole: “Ho due-tre proposte dall’Europa ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) L’ex. attaccante dell’Uruguay, Edinson, ha parlato del suo futuro, dopo l’esperienza inglese al Mster United. Queste le sue parole: “Ho due-tremae dal. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le, ancora non ho deciso nulla”. SportFace.

