(Di domenica 19 giugno 2022) Ci sonoche restano impressi nella memoria. La seconda ripresa dell’incontro dizione delledei pesi mediomassimi che ha visto(WBC e IBF) demolire Joejr. (WBO) per koè uno di quelli. Devastante. Non ci sono altri aggettivi per descrivere la prova del russo in quello che a 37 anni è il suo 18esimo incontro da professionista in carriera. Tutti vinti. Tutti prima del limite. Alle spalle una vita da dilettante, con un’Olimpiade a Londra chiusa da Oleksandr Usyk, quando un match tra un ucraino e un russo poteva ancora avere soltanto un significato puramente sportivo. Se oggi Usyk è campione mondiale dei pesi massimi,si conferma tra i pugili migliori del panorama dei mediomassimi. Tutti ...

Pubblicità

fight_shield : Into deep waters è il grande evento del prossimo week end, ancora una volta sarà protagonista la nobile arte. #TSOS… -

SPORTFACE.IT

Un nuovo mese disi sta per aprire. E sono tante le sfide mondiali di giugno 2022 sui ring di tutto il mondo. ...Alexis Angulo (Titolo Wbo NABO pesi supermedi) (New York) Sabato 18 giugno......a Miami ma alla TeamRoma XI della Montagnola . E non è imbattuto. Anzi ha collezionato 10 sconfitte ma nel corso della propria carriera ha incontrato pugili di alto livello (ad esempio... Boxe, Artur Beterbiev batte Smith jr e unifica le cinture: ko tecnico al 2º round 00:53 ET Mike CoppingerESPN NEW YORK – Artur Beterbiev deve ancora incontrare la sua concorrenza, e sabato all’Hulu Theatre al Madison Square Garden non ...Tutto pronto per uno degli incontri più attesi dell’anno. Artur Beterbiev (17-0) sfida Joe Smith Jr (28-3) nella notte tra sabato 18 giugno e domenica 19 giugno all’Hulu Theatre del Madison Square Gar ...