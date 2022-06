Assegni familiari, a luglio cambia tutto: nuovi livelli reddituali (Di domenica 19 giugno 2022) Gli Assegni familiari sono una delle misure di sostegno introdotte dal governo con l’obiettivo di aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà. Da luglio entreranno in vigore i nuovi livelli reddituali: ecco che cosa c’è da sapere. Per far fronte all’emergenza economia, il governo italiano ha introdotto una serie di misure a sostegno delle famiglie italiane. Tali misure sono state poi successivamente rafforzate, estese e modificate all’interno di una serie di decreti. Uno di questi provvedimenti è stato quello sugli Assegni del nucleo familiare, una delle misure più gradite. Come era prevedibile, il sostegno sta subendo una serie di aggiornamenti e novità. fonte foto: AdobeStockQuando parliamo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), ci riferiamo a ... Leggi su chenews (Di domenica 19 giugno 2022) Glisono una delle misure di sostegno introdotte dal governo con l’obiettivo di aiutare tutte quelle famiglie in difficoltà. Daentreranno in vigore i: ecco che cosa c’è da sapere. Per far fronte all’emergenza economia, il governo italiano ha introdotto una serie di misure a sostegno delle famiglie italiane. Tali misure sono state poi successivamente rafforzate, estese e modificate all’interno di una serie di decreti. Uno di questi provvedimenti è stato quello suglidel nucleo familiare, una delle misure più gradite. Come era prevedibile, il sostegno sta subendo una serie di aggiornamenti e novità. fonte foto: AdobeStockQuando parliamo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), ci riferiamo a ...

