Acqua Bene Comune, martedì sit-in per dire no alla concessione del servizio idrico a Gesesa (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutimartedì 21 giugno alle ore 9.30 il Comitato Sannita Acqua Bene Comune, con padre Alex Zanotelli ed i comitati per l’Acqua pubblica della Campania, terrà un sit-in davanti a palazzo Mosti per dire NO alla delibera del Consiglio Comunale di Benevento con cui si intende prorogare la concessione del servizio idrico integrato a Gesesa Spa, senza gara d’appalto. Davanti alle drammatiche crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici in atto, affidare la nostra Acqua agli speculatori finanziari (anche attraverso gestioni miste) è un’autentica follia, perché ce la faranno pagare a peso d’oro. Il sindaco Mastella che governa la città dal 2016 ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti21 giugno alle ore 9.30 il Comitato Sannita, con padre Alex Zanotelli ed i comitati per l’pubblica della Campania, terrà un sit-in davanti a palazzo Mosti perNOdelibera del Consiglio Comunale divento con cui si intende prorogare ladelintegrato aSpa, senza gara d’appalto. Davanti alle drammatiche crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici in atto, affidare la nostraagli speculatori finanziari (anche attraverso gestioni miste) è un’autentica follia, perché ce la faranno pagare a peso d’oro. Il sindaco Mastella che governa la città dal 2016 ha ...

