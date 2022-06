Ucraina | Varsavia sollecita l' Ue ad adottare un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca

(Di sabato 18 giugno 2022) Berlino, 18 giu. (Adnkronos/Dpa) - La Polonia chiede all'Unione europea undila Russia per la guerral'. "Dal nostro punto di vista, deve essere imposto un settimodiil prima possibile per mantenere la pressione", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Lukasz Jasina, in una intervista al Welt am Sonntag. "Portiamo avanti questa posizione e abbiamo il sostegno dei nostri partner baltici", ha aggiunto.

L'aggressione russa dell', oltre ad aver ricompattato l'Europa, sembrava aver riavvicinato Israele e Polonia. Davanti ... Per coordinare le operazioni, Gerusalemme aveva fatto tornare a...... in Polonia, il gruppo di sostegno per la risposta alle emergenze della Caritas e i suoi partner nel Paese e inhanno tenuto un incontro per fare il punto della situazione. Asono ... Il ruolo della Polonia nella guerra in Ucraina Berlino, 18 giu. (Adnkronos/Dpa) - La Polonia chiede all'Unione europea un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra contro l'Ucraina. "Dal nostro punto di vista, deve essere imposto ...Emmanuel Macron, Mario Draghi, Olaf Scholz, nella loro missione nell’Ucraina in guerra, hanno affermato solennemente il loro sì convinto all’ingresso di quel Paese nell’Unione. Ma bisogna convincerne ...