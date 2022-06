Sindaco Kiev, negoziati solo quando ultimo soldato russo partirà (Di sabato 18 giugno 2022) Il Sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha affermato alla Bbc che il suo Paese avvierà colloqui di pace solo dopo che "l'ultimo soldato russo avrà lasciato l'Ucraina". "I russi hanno parlato di trovare ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Ildi, Vitali Klitschko, ha affermato alla Bbc che il suo Paese avvierà colloqui di pacedopo che "l'avrà lasciato l'Ucraina". "I russi hanno parlato di trovare ...

Pubblicità

manliotanchredi : @ValerioDiPietr2 @ComVentotene No questa è una foto di ieri durante la visita di scholtz a Kiev. 8 nazi in una foto e 1 è sindaco di Kiev. - manliotanchredi : @ValerioDiPietr2 @ComVentotene I Fratelli klitschko (apertamente filo nazisti) con la scorta del cancelliere tedesc… - manliotanchredi : @ValerioDiPietr2 @ComVentotene Gia io non porto verità… quindi Azov, Bandera, svoboda, pravy sektor, piazza maidan,… - davegiramondo : RT @lettera_mosca: KIEV - Durante la visita a Kiev, le sei guardie del corpo del cancelliere tedesco Scholz si sono fatte una foto ricordo… - lettera_mosca : KIEV - Durante la visita a Kiev, le sei guardie del corpo del cancelliere tedesco Scholz si sono fatte una foto ric… -