Nuoto | Thomas Ceccon | “Ho sbagliato l’arrivo ma sono felice | con questo tempo si può andare a podio”

(Di sabato 18 giugno 2022)continua a stupire ai Mondiali di. A Budapest il nativo di Thiene ha terminato la sua semifinale dei 50 farfalla al secondo posto con ildi 22.79, crono che gli è valso anche il secondoassoluto (a pari merito con Caeleb Dressel) e il nuovo record italiano dopo quello fatto segnare questa mattina. Meglio dell’azzurro ha fatto soltanto il britannico Benjamin Proud in 22.76. “Sto molto bene in acqua – ha affermatoai microfoni di Rai Sport al termine della sua prova – Hoperchéarrivato molto molto lungo. Purtroppo nei 50 capita ancheperché non puoi fare sempre tutto perfetto, macomunque contentissimo. Domani purtroppo, spero, ...

Ceccon è inarrestabile. L'azzurro migliora ancora il record italiano già firmato questa ... PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN ...... in particolare Nicolò Martinenghi,Ceccon ed Elena Di Liddo . Bubi Dennerlein è morto a 89 anni/ Era storico ct della nazionale italiana diLa diretta dei Mondiali di2022 da ...Thomas Ceccon inizia alla grande ai Mondiali di nuoto a Budapest. Lo scledense 21 enne fa segnare il secondo miglior tempo nelle batterie dei 50 farfalla e stampa il nuovo record italiano in 22.88.Thomas Ceccon è inarrestabile. L’azzurro migliora ancora il record italiano già firmato questa mattina chiudendo la semifinale dei 50m farfalla uomini in 22.76, tempo che vale il terzo posto ...