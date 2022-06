Nastri d’Argento 2022 | Drusilla Foer premio miglior cameo | tra i giovani Filippo Scotti | Siciliano | Rotolo

(Di sabato 18 giugno 2022) Lunedì airiceverà ilper il “dell’anno” come nonna di Sempre più bello, mentre tra ipremiati ci saranno daa SwamyÈ dinel film Sempre più bello il ‘dell’anno’ aiche concludono lunedì sera a Roma, al MAXXI la 76ª edizione. Una nonna decisamente originale e irresistibile nel suo stile ormai familiare al grande pubblico: “anaffettiva, difficoltosa, inaridita dalla propria vita”, come proprio lei l’aveva definita in occasione del lancio del film (guarda la nostra video ...

Pubblicità

GianlucaOdinson : Nastri d’Argento 2022: Nastro d’Argento Speciale a Laura Morante - gual89 : RT @RBcasting: Nastro d'Argento Speciale a Laura Morante, omaggio al talento di un'attrice internazionale. Il premio verrà consegnato luned… - zazoomblog : Nastri d’Argento 2022 premio speciale a Laura Morante - #Nastri #d’Argento #premio #speciale - ClaraMutsc : L'ultimo imperatore. Ha vinto 9 premi Oscar, 4 premi Golden Globe, 9 premi David di Donatello, 5 premi Nastri d'Arg… - StraNotizie : Nastri d'Argento 2022, premio speciale a Laura Morante -

Si è aggiudicato premi come tre David di Donatello, quattroe una Coppa Volpi. Rocco Papaleo è un attore e regista italiano. Debutta in teatro, ma si fa conoscere grazie ad alcune ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo C'è anche Laura Morante tra i premiati di questa edizione dei. Quello per l'attrice, più volte candidata nel corso della sua carriera, è un premio speciale che arriva a dieci anni del suo esordio alla regia con Ciliegine , di cui la Morante è ...