MotoGP, GP Germania: blackout nel paddock, posticipate FP4 e qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) Colpo di scena nel paddock del circuito del Sachsenring, che ospita il GP di Germania 2022 di MotoGP. Prima dell'inizio della quarta sessione di prove libere, si è infatti verificato un blackout con l'energia che andava e veniva. Con il passare dei minuti la corrente è tornata, ma le FP4 non sono ancora iniziate. Bisognerà dunque risolvere i problemi tecnici prima di permettere ai piloti di rientrare in pista. Slittano di conseguenza anche le qualifiche. Seguiranno aggiornamenti riguardanti l'orario. SportFace.

