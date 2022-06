LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: subito la 4×100 sl argento olimpico! Primo esame per Martinenghi, Galossi e Razzetti (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.07: Vince la seconda batteria la statunitense Hayes con 2’09?81, secondo posto per la olandese Steenbergen con 2’10?60 e terzo posto per una Hosszu non brillantissima con 2’11?77. Ora McKeown e Pickrem nella terza batteria 9.03: La lettone Maluka vince la prima batteria dei 200 misti con 2’16?94 davanti alla messicana Rodriguez Villanueva (2’19?55). Ci sono Hosszu e Ohashi al via della seconda batteria 8.59: Si parte con le batterie dei 200 misti donne. Non ci sono azzurre in vasca. Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, le specialiste di casa nostra, puntano tutto sull’Europeo di Roma 8.57: In chiusura di programma le batterie della 4×100 stile libero donne e della 4×100 stile libero uomini con gli azzurri che dovranno fare a meno di Leonardo Deplano, fermato ieri dal Covid. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.07: Vince la seconda batteria la statunitense Hayes con 2’09?81, secondo posto per la olandese Steenbergen con 2’10?60 e terzo posto per una Hosszu non brillantissima con 2’11?77. Ora McKeown e Pickrem nella terza batteria 9.03: La lettone Maluka vince la prima batteria dei 200 misti con 2’16?94 davanti alla messicana Rodriguez Villanueva (2’19?55). Ci sono Hosszu e Ohashi al via della seconda batteria 8.59: Si parte con le batterie dei 200 misti donne. Non ci sono azzurre in vasca. Ilaria Cusinato e Sara Franceschi, le specialiste di casa nostra, puntano tutto sull’Europeo di Roma 8.57: In chiusura di programma le batterie dellastile libero donne e dellastile libero uomini con gli azzurri che dovranno fare a meno di Leonardo Deplano, fermato ieri dal Covid. Nel ...

