Imprese | Unioncamere | in 12 mesi +8 | 7% guidate da stranieri | presenti in 94% comuni

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Con quasi 650mila Imprese, il 10,7% del totale, alla fine di marzo 2022 l'imprenditoria straniera si conferma una componente strutturale del tessuto imprenditoriale italiano, presente nel 94% dei comuni italiani e capace di attraversare indenne, allargando il proprio perimetro, l'emergenza Covid. Nel periodo compreso tra la fine di marzo 2020 e il 31 marzo di quest'anno, il numero di Imprese guidate da persone nate fuori dai confini nazionali è cresciuto di 54mila unità (+8,7% contro una crescita media del totale delle Imprese del 2,3% nel periodo). E' quanto emerge dai dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio elaborati da Unioncamere-InfoCamere nel periodo che va dal 31 marzo 2020, coincidente con l'avvio della fase di ...

