MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - KattInForma : Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 18 Giugno 2022 – Video - crociangelini : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… - GerriLiu5 : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… - AlfioGiulio : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… -

E' ildi Leonardo Mario Carrozzo , Colonnello dell'esercito in pensione, impresso nelle ... In alcuni componimenti poetici, come "Alba", "Prima che arrivi la sera", "A mio", pur ...Gianvittorio Cappelletto, il gesuita che fondò i Ricostruttori, ci ha insegnato a procedere ... Rivolgere costantemente ila Dio, invece, ci conduce per grazia a renderlo presente nella ... Il pensiero del Papa al Rosario per la pace di domani Materia e spirito, corpo e anima: da sempre il pensiero filosofico e religioso si dibatte in un ... propone composizioni di padre Pellegrino Santucci, per lo più tratte dalla sua Missa Pauperum, con ..."Mai avrei pensato di doverla difendere da sua madre", queste le parole piene di dolore del padre della piccola Elena. Su Martina Patti: "Un mostro".