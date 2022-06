(Di sabato 18 giugno 2022), la capocommessa Gloria Moreau de “Il”, ha trionfato al2022 come attrice rivelazione. Non nasconde la gioia e l’emozione unaprotagoniste della soap campione d’ascolti del pomeriggio di Rai1 che appassiona 2 milioni di telespettatori con punte superiori al 20% di share. “di” ha scritto sui social, commentando il premio dei lettori diBlog. L’attrice ha ottenuto un exploit con il 42,74% dei voti nella categoria attrice rivelazione, superando colleghe altrettanto brave e talentuose come Valentina Romani, Valentina Bellè, Silvia Mazzieri e Serena De Ferrari. Tanto studio, altrettanta ...

Pubblicità

bubinoblog : IL PARADISO DELLE SIGNORE, LARA KOMAR: 'GRAZIE DI CUORE PER IL BUBINO D'ORO' - Giovann70868038 : @mtcitoman Faremo della vostra sabbia: IL GIARDINO DI DIO, e delle vostre strade : la congiunzione con il Cielo, pe… - TeresaComite12 : @MoiseCuria i nostri piccioncini del paradiso delle signore ???????? - PortuPerrito369 : @NoorLaSanteliz Te recomiendo: 'il paradiso delle signore' - _Miryel : @ma_guarda_te La tavola del paradiso (Donald Ray Pollock) La casa delle voci (Donato Carrisi) Abbiamo sempre vissut… -

... fanno bersaglioloro lingue quel che è sbaraglio ai loro petti. Latra arrabbiato alla luna ... onorati come re dal cielo; buttati ora in un cantone scherniti e confusi, 'saremo' nelcon ...Chiediamo all'amministrazione un controllo accuratoaltre strutture per garantire l'... in quanto tutti i bambini sono stati sposati in altre strutture collocate in altri quartieri (, ...“Anime rock”, dopo l’esordio 2021, riporterà il Teatro dei Pazzi in Loggia per raccontare le vite spericolate delle icone della musica: Edith Piaf (6 agosto) e Janis Joplin 18 agosto ...Grossi massi impediscono il passaggio delle auto: saranno sostituiti da cancelli. Monta la protesta di residenti e frequentatori ma i terreni sono privati e tutelati ...