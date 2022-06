Giulia l’ex fidanzata di Blanco racconta: “L’ho visto con un’altra, sono finita in ospedale” (Di sabato 18 giugno 2022) Per la prima volta Giulia Lisioli, l’ex fidanzata di Blanco, parla della fine della sua storia con il cantante. In pochi mesi la vita della coppia è cambiata in modo davvero velocissimo. A Sanremo, le dolci dediche per Giulia da parte di Blanco, poi, pochi giorni dopo, la crisi e infine la separazione. Successivamente, Blanco è stato avvistato con un’altra ragazza, diventata poco tempo dopo la sua fidanzata. Giulia, non se lo aspettava e aveva comunque spiegato sui social di non esser stata tradita. Ma quando ha visto per la prima volta il video del suo fidanzato o meglio ex, subito dopo la fine della relazione, con un’altra donna, si è sentita male. Il racconto di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) Per la prima voltaLisioli,di, parla della fine della sua storia con il cantante. In pochi mesi la vita della coppia è cambiata in modo davvero velocissimo. A Sanremo, le dolci dediche perda parte di, poi, pochi giorni dopo, la crisi e infine la separazione. Successivamente,è stato avvistato conragazza, diventata poco tempo dopo la sua, non se lo aspettava e aveva comunque spiegato sui social di non esser stata tradita. Ma quando haper la prima volta il video del suo fidanzato o meglio ex, subito dopo la fine della relazione, condonna, si è sentita male. Il racconto di ...

Pubblicità

andreastoolbox : Blanco, l'ex Giulia Lisioli finita in ospedale dopo la fine della storia - telodogratis : Giulia Lisioli: “Finita in ospedale”. Conseguenze preoccupanti per l’ex di Blanco - fanpage : Giulia, l'ex fidanzata di #Blanco, rivela i retroscena della rottura con il cantante: - IsaeChia : Blanco, l’ex fidanzata Giulia rivela come ha scoperto il tradimento da parte del cantante La ragazza racconta di e… - StraNotizie : Giulia Lisioli, l’ex di Blanco confessa: “Visto con un’altra e sono finita in ospedale” -