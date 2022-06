Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei Famosi per accertamenti: si ferisce a una gamba durante una prova e piange dal dolore (Di sabato 18 giugno 2022) Crederci sempre, arrendersi mai. È proprio il mood che sta vivendo in queste ore Edoardo Tavassi, allontanatosi momentaneamente dall’Isola a causa di un infortunio durante una prova. Il naufrago stava partecipando a una prova ricompensa per avere più cibo per gli ultimi pasti quando è avvenuto l’incidente. Andiamo con ordine. È lo stesso Tavassi a dover leggere la pergamena relativa alla prova, che avrebbe fatto vincere loro pollo con patate: “Lo spirito dell’Isola pretende il salto di qualità e per questo oggi vi vuole navigatori. Sulla barca ancorata al largo c’è un vassoio con pollo e patate per tutti. Per conquistarlo dovrete solcare il mare dei Caraibi su una canoa. Dovete raggiungere la barca, suonare la campana e tornare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Crederci sempre, arrendersi mai. È proprio il mood che sta vivendo in queste ore, allontanatosi momentaneamente dala causa di un infortuniouna. Il naufrago stava partecipando a unaricompensa per avere più cibo per gli ultimi pasti quando è avvenuto l’incidente. Andiamo con ordine. È lo stessoa dover leggere la pergamena relativa alla, che avrebbe fatto vincere loro pollo con patate: “Lo spirito delpretende il salto di qualità e per questo oggi vi vuole navigatori. Sulla barca ancorata al largo c’è un vassoio con pollo e patate per tutti. Per conquistarlo dovrete solcare il mare dei Caraibi su una canoa. Dovete raggiungere la barca, suonare la campana e tornare ...

