Del Genio: “Spalletti non vuole un titolare del Napoli. Il presidente dichiara cose che il tecnico non condivide” (Di sabato 18 giugno 2022) Paolo del Genio ha commentato le dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. Il giornalista ha fatto una puntualizzazione. Le dichiarazioni di Spalletti sullo scudetto e su Meret stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, le parole del tecnico sono l’esatto opposto di quanto dichiarato qualche settimana fa dal patron De Laurentiis. Sull’argomento ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli è intervenuto Paolo Del Genio: “Il gradimento nei confronti di Meret appare scarso. Sarebbe cosa buona e giusta se, al di là di queste dichiarazioni di Spalletti, c’è stato un confronto con De Laurentiis e Giuntoli in cui il mister ha fatto capire che il titolare ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 giugno 2022) Paolo delha commentato lezioni di Luciano, allenatore del. Il giornalista ha fatto una puntualizzazione. Lezioni disullo scudetto e su Meret stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, le parole delsono l’esatto opposto di quantoto qualche settimana fa dal patron De Laurentiis. Sull’argomento ai microfoni di radio Kiss kissè intervenuto Paolo Del: “Il gradimento nei confronti di Meret appare scarso. Sarebbe cosa buona e giusta se, al di là di questezioni di, c’è stato un confronto con De Laurentiis e Giuntoli in cui il mister ha fatto capire che il...

Pubblicità

welikeduel : Share Wars: Sallusti a New Hope. Il nuovo cartoon di @Makkox a #propagandalive - reggiadicaserta : #MuseumWeek ?????La Reggia grazie al genio Luigi Vanvitelli è caratterizzata da soluzioni innovative! Come il sistema… - napolipiucom : Del Genio: 'Spalletti non vuole un titolare del Napoli. Il presidente dichiara cose che il tecnico non condivide'… - leo_tortuga : @malessandravar1 Un genio. Forse del male. Ma un genio. - alucab : @lunanuovarossa @mbartolotta63 Il partito è stato sciolto DOPO l'invasione. Prima era in effetti il PRIMO partito d… -