Colombia al voto. Candidati, programmi e previsioni (Di sabato 18 giugno 2022) Tutto pronto per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Colombia domenica 19 giugno. La campagna elettorale dei due Candidati che si sfideranno per la guida del Paese sudamericano è stata chiusa ed è già partito il voto dei Colombiani residenti all'estero. Gustavo Petro, candidato della coalizione di sinistra Pacto Historico, e Rodolfo Hernandez, candidato indipendente alla guida del movimento Lega dei governatori anticorruzione, non hanno partecipato a comizi pubblici e si sono limitati all'uso dei social per invitare i Colombiani a votare. Petro, arrivato primo al primo turno, ha postato un video rivolto a madri, giovani, ambientalisti, uomini d'affari, anziani, contadini, invisibili e a tutti coloro "che vogliono porre fine alla corruzione che ci fa precipitare nella miseria". Invece ...

