Calciomercato Monza | trattative calde | la neopromossa sogna in grande

Il Monza di Patron Berlusconi promette una estate scoppiettante ai propri tifosi. Il Presidente ha promesso una squadra da parte sinistra della classifica, dopo la prima storica promozione in A. Sarà, quindi, un Calciomercato frizzante, con le occasioni di mercato che non mancheranno. L'Ad Galliani è già al lavoro per regalare al mister una squadra già a buon punto in vista del ritiro di inizio luglio. Il primo colpo Dopo anni in neroazzurro, si conclude la parentesi Inter per Ranocchia, che firma per il Monza. Andrea Ranocchia, 34 anni, è stato a lungo punto fermo della difesa interista, ed anche capitano. Ora vola a Monza per rimettersi in gioco e concludere dignitosamente la sua carriera. Quest'anno vanta solo 6 presenze, ma in Serie A è a quota 215, condite da 13 gol e 5 assist. Giocatore di esperienza ...

gippu1 : Il Monza è ormai come il Newcastle: quando il giornalista di calciomercato non sa a chi appioppare un medio calciat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, terminato l'incontro con il @CagliariCalcio - periodicodaily : Asse Monza-Cagliari caldissimo: Joao Pedro e Cragno nel mirino Monza Cagliari #calciomercato @lavocedelduke - ProfidiAndrea : ???? #SkySport: '#JoaoPedro, niente accordo ma il #Monza prepara già il rilancio' #Cagliari e Monza hanno parlato di… -