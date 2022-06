Berrettini inarrestabile: Van De Zandschulp ko, è (ancora) finale al Queen’s (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini l’ha rifatto. Per il secondo anno di fila giocherà l’ultimo atto del torneo Atp 500 del Queen’s. Decisivo il successo odierno contro l’olandese Botic Van De Zandschulp, costretto ad arrendersi per 6-4 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Per il campione azzurro si tratta della seconda finale consecutiva dopo Stoccarda, la decima della carriera nonché la quinta ottenuta su erba. Numeri impressionanti pensando che appena due settimane era al rientro sul circuito dopo l’operazione alla mano destra e lo stop forzato di quasi tre mesi. ancora una volta una prestazione impeccabile dal punto di vista dello stare in campo. Berrettini ha superato brillantemente l’unico momento di appannamento avuto nel nono game del primo set ed anche la sospensione per pioggia di un quarto ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Matteol’ha rifatto. Per il secondo anno di fila giocherà l’ultimo atto del torneo Atp 500 del. Decisivo il successo odierno contro l’olandese Botic Van De, costretto ad arrendersi per 6-4 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Per il campione azzurro si tratta della secondaconsecutiva dopo Stoccarda, la decima della carriera nonché la quinta ottenuta su erba. Numeri impressionanti pensando che appena due settimane era al rientro sul circuito dopo l’operazione alla mano destra e lo stop forzato di quasi tre mesi.una volta una prestazione impeccabile dal punto di vista dello stare in campo.ha superato brillantemente l’unico momento di appannamento avuto nel nono game del primo set ed anche la sospensione per pioggia di un quarto ...

