Arsenal | ufficiale il rinnovo di Nketiah

Fidanzaluca02 : Ufficiale. Eddie #Nketiah firma un nuovo contratto con l'#Arsenal fino a giugno 2027 dopo aver rifiutato le propost… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Eddie #Nketiah ha esteso il proprio contratto con l’#Arsenal fino al 2027! - ClockEndItalia : ?? UFFICIALE! Eddie #Nketiah rinnova e cambia numero di maglia 1??4?? #Arsenal #PremierLeague - house_gunners : ??ARSENAL SCATENATO!???? I #Gunners continuano a lavorare per #Tielemans. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma c'è un… - jjpauz : Vitinha promesso sposo del PSG e Fabio Vieira già ufficiale all'Arsenal. Chissà dove e cosa pescheranno i Dragões quest'estate... ?????? -

Monaco,: Fabregas ai saluti dopo tre anni e mezzo. Il centrocampista spagnolo cambia squadra Cesc ... L'ex centrocampista die Barcellona sarà ora libero di firmare con un nuovo club. ...Il Porto ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l'per la cessione a titolo ... Il Trabzonspor ha ufficializzato, con un tweet sul proprio account, l'acquisto di Jens STRYGER ... Arsenal, UFFICIALE: preso Vieira | Mercato Monaco, UFFICIALE: Fabregas ai saluti dopo tre anni e mezzo. Il centrocampista spagnolo cambia squadra Cesc Fabregas non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Monaco salutando i monegaschi dopo 3 ...Su di lui Napoli, Juventus e Arsenal. La sua avventura a Verona potrebbe quindi concludersi a stretto giro. Simeone, che a Verona ha riscattato alcune stagioni opache, si è distinto in questa annata c ...