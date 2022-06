Allevi “Ho un mieloma, combatterò lontano dal palco” (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Allevi dovrà stare lontano del palco a causa di una grave malattia. A renderlo noto lo stesso pianista con un post su Facebook. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa – scrive Allevi – La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Giovannidovrà staredela causa di una grave malattia. A renderlo noto lo stesso pianista con un post su Facebook. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa – scrive– La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlodal”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

