Allerta caldo in Francia: a Parigi studenti fatti evacuare dalla propria classe: temperatura superiore ai 30 gradi (Di sabato 18 giugno 2022) Un'ondata di caldo record sta investendo l'Europa. Prima la Spagna, poi la Francia e l'Italia sono state interessate da un'ondata di calore elevata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) Un'ondata direcord sta investendo l'Europa. Prima la Spagna, poi lae l'Italia sono state interessate da un'ondata di calore elevata. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Allerta caldo in Francia: a Parigi studenti fatti evacuare dalla propria classe: temperatura superiore ai 30 gradi - LuceverdeRoma : ?? #Caldo #OndatediCalore ?? #Bollettino #17giugno 2022 ?? Le ondate di calore si verificano quando si registrano tem… - zazoomblog : Ultime Notizie – Caldo record allerta in Francia: temperature toccano 40 gradi - #Ultime #Notizie #Caldo #record - infoitinterno : Caldo record, allerta in Francia: temperature toccano 40 gradi - kikkoreds : RT @AlessioPiana130: Ho visto prove e gare cancellate per monsoni e tifoni, ora per il gran caldo ?? Domani a Pau-Arnos, teatro della 4^ pro… -