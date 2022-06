A fuoco deposito di automezzi a Caivano | nube nera nell’hinterland

(Di sabato 18 giugno 2022) Un enorme incendio di natura tossica è divampato a, in via Tavernola, poco dopo le 13. Ad andare in fiamme undiin disuso nei pressi di un ex campo rom.dainvade l’area nord: residenti tappati in casa Sono ancora ignote le cause del rogo. In questo momento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Circa un'ora fa a Caivano in via Tavernola per cause ancora in corso di accertamento è divampato un grosso incendio. A prendere fuoco un deposito, già sottoposto a sequestro, di automezzi in disuso. La coltre di fumo è molto intensa. Carabinieri e vigili del fuoco con diverse autobotti sono sul posto. Fiamme nella notte a Caldonazzo, a fuoco un deposito attrezzi e una catasta di legna: si teme il piromane. Sono in corso le indagini dei carabinieri